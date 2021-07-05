Шоумен Юрій Горбунов викликав фурор новим постом

50-річний Горбунов, чоловік ведучої Каті Осадчої, є одним з найбільш впізнаваних артистів в країні, до сьогоднішнього дня він веде шоу "Голос країни" і "Танці з зірками", крім того виступив в якості продюсера серії повнометражних фільмів-комедій "Шалене весілля". Також Юрій грає в театрі та озвучує зарубіжні мультфільми.

У новому пості в Instagram Горбунов раптово заговорив про свої політичні амбіції, вже й фото відповідне зробив, передає Politeka.net.

Юрій позував у картатій сорочці та сонцезахисних окулярах на тлі пшеничного поля і безкрайнього блакитного неба. Шоумен розвів руки в сторони і посміхнувся.

"Якби балотувався в депутати, то таку б фотку виставив!😇Про лани широкополі! #Україна #пшениця #поля", - йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене, не встоявши перед харизматичним артистом:

"Вауу, який фон😍"

"Я б тоді точно голосувала за Вас, Юрію!!!)))😂😂😂"

"Бажаю вам, щоб було бажання... та ще й з сусідом 👏 👏 👏"

"де Дніпро і кручі...😍"

"Відразу представив Поплавського😂"

"Хороша фотка😍 щиро"

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