Співачка Оля Цибульська "хайпанула" на хвилі зізнань, що прокотилася в українському шоубізі, й вставила свої п'ять копійок

Як відомо, під час Atlas Weekend 24-річний співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) здійснив камінг-аут, зізнавшись у своїй бісексуальності. Для більшого ефекту артист поцілувався прямо на сцені з дівчиною і хлопцем. Співак розповів, що місяць готувався до цього перформансу.

Крім того, у своїй незвичайності зізналася 28-річна солістка групи KAZKA Олександра Зарицька. Дівчина поділилася цим у програмі "Світське життя", розповівши Каті Осадчій (тобто на всю країну), що відносить себе до квір-людей, тобто до таких, чия сексуальність відрізняється від суспільної більшості.

Кума артиста Dzidzio, співачка Оля Цибульська по-доброму зіронізувала на дану тему. Зірка опублікувала відповідні "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Оля постала в дорозі, в гастрольному автобусі з ліжками. Співачка лежала разом з ще двома дівчатами.

"Давно хотіла зробити камінг-аут... А тобі слабо? 😂", - каже вона на кадрах, звичайно ж, жартома.

Як відомо, Цибульська вже багато років щасливо заміжня й виховує 6-річного сина Нестора. Чоловік артистки є абсолютно непублічною людиною, тому вона, поважаючи його бажання, ніколи не показує його в соцмережах і мало про нього розповідає.

Нагадаємо, Зарицька несподівано здійснила камінг-аут у програмі Осадчої

Як повідомляла Politeka, MELOVIN, який розкрив свою сутність, проговорився про охоронця

Також Politeka писала, що Цибульська заговорила про зради і чоловіка, якого приховує