Новий випуск шоу "МастерШеф. Селебріті" викликав неоднозначну реакцію українців

Так, у шостому випуску проекту в кулінарній битві зійшлися зіркові подружні пари. Сергій Бабкін, Арсен Мірзоян і Віталій Борисюк в команді синіх билися зі своїми дружинами Сніжаною Бабкіною, Тонею Матвієнко і Ольгою Сумською в команді червоних.

Думки українців щодо такого формату програми розділилися: хтось радий побачити відомих артистів, тоді як інші готові дивитися тільки класичний варіант програми.

Разом з тим, глядачі вказали на недолік у зовнішньому вигляді зіркових учасниць.

"Все здорово, але якби дівчаткам ковпачки на голову, було б взагалі прекрасно", "не сподобалося, цирк, а не МастерШеф", "Чоловіки молодці", "випуск супер. Олечка як завжди прекрасна", "Супер, найкращі пари", "мені не подобається! Шоу такого плану (з зірками) набридли! Таке враження, що "зірочки" бояться згаснути, і про них регулярно нагадують", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Хіменес-Браво поза зйомками "Майстер Шеф" показав себе з несподіваного боку: "справжній господар"

Як повідомляла Politeka, Сумська захопила своїми талантами на кухні у Хіменеса-Браво: «вогонь»

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в рожевих трусах вийшов на" танцпол "під відкритим небом:" Ну, Ектор, бешкетник"