Українська співачка Оля Цибульська зробила несподіване зізнання про шоу "Танці з зірками"

Виконавиця брала участь у різних проектах на українському телебаченні, передає Politeka.net. Зараз артистка знімається в шоу "Співають всі", проте шанувальники чекають Олю і на іншому проєкті.

Так, Цибульська розмістила сторіс, в якому один з фанатів попросив зірку взяти участь в "Танцях з зірками", на що отримав несподівану відповідь: "Тільки з Ромкою! Він завжди перемагає".

До запису артистка прикріпила фото Романа Сасанчина, який переміг у вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни".

Зазначимо, Оля Цибульська почала сценічну кар'єру ще в школі, граючи в КВК, також вона брала участь у всеукраїнських фестивалях, і в сьомому класі навіть провела своє перше весілля.

У 2007 році артистка перемогла на першій українській «Фабриці зірок» у складі дуету "Опасные связи" з Олександром Бодянським. Дует проіснував два роки, за цей час обидва встигли представити Україну на міжнародних пісенних конкурсах, записати пісні та кліпи. А у 2009 році Цибульська почала сольну кар'єру і стала теле-, і радіоведучою.

Примітно, що артистка також хрестила сина подруги з Дзідзьо, в результаті ті стали кумами.

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