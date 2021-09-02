Українська співачка Злата Огневич стала героїнею нового сезону шоу "Холостячка", який обіцяє бути цікавим

За словами Огневич, вона прийшла на популярний проект у пошуках любові, передає Politeka.net. Стосунки у артистки не складалися через те, що вона багато часу приділяє кар'єрі. На шоу співачка хоче зустріти людину, яка буде сприймати її такою, яка вона є.

У середині вересня очікується вихід нових випусків. В офіційній групі проекту Instagram опублікували інтригуючий відеоанонс. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах видно, як Огневич збентежила поява поліцейського авто на першій вечірці.

"Поліцейська машина у нас, тут на вечірці - що це? Навіщо? Чому?",- здивувалася співачка.

Диктор навів інтригу, що, можливо, артистку так вирішив здивувати новий учасник шоу.

"На поліцейській машині до мене на побачення ще не приїжджали", - підсумувала Злата.

За п'ять годин публікація зібрала майже 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Інтригани від бога 😂", " як же без Кременчука в Холостяку/Холостячку)))", " на Холостяк поліція приїжджала вже, тепер черга Холостячки😂", - написали користувачі Мережі.

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