Украинская певица Злата Огневич стала героиней нового сезона шоу "Холостячка", который обещает быть интересным
По словам Огневич, она пришла на популярный проект в поисках любви, передает Politeka.net. Отношения у артистки не складывались из-за того, что она много времени уделяет карьере. На шоу певица хочет встретить человека, который будет воспринимать ее такой, какая она есть.
В середине сентября ожидается выход новых выпусков. В официальной группе проекта Инстаграм опубликовали интригующий видеоанонс. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах видно, как Огневич обескуражило появление полицейского авто на первой вечеринке.
"Полицейская машина у нас здесь на вечеринке - что это? Зачем? Почему?", - удивилась певица.
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Диктор навел интригу, что, возможно, артистку так решил удивить новый участник шоу.
"На полицейской машине ко мне на свидание еще не приезжали", - подытожила Злата.
За пять часов публикация собрала почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.
"Интриганы от бога 😂", "Как же без Кременчуга в Холостяке/Холостячке)))", "На Холостяк полиция приезжала уже, теперь очередь Холостячки😂", - написали пользователи сети.
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