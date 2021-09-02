Украинская певица Злата Огневич стала героиней нового сезона шоу "Холостячка", который обещает быть интересным

По словам Огневич, она пришла на популярный проект в поисках любви, передает Politeka.net. Отношения у артистки не складывались из-за того, что она много времени уделяет карьере. На шоу певица хочет встретить человека, который будет воспринимать ее такой, какая она есть.

В середине сентября ожидается выход новых выпусков. В официальной группе проекта Инстаграм опубликовали интригующий видеоанонс. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах видно, как Огневич обескуражило появление полицейского авто на первой вечеринке.

"Полицейская машина у нас здесь на вечеринке - что это? Зачем? Почему?", - удивилась певица.

Диктор навел интригу, что, возможно, артистку так решил удивить новый участник шоу.

"На полицейской машине ко мне на свидание еще не приезжали", - подытожила Злата.

За пять часов публикация собрала почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Интриганы от бога 😂", "Как же без Кременчуга в Холостяке/Холостячке)))", "На Холостяк полиция приезжала уже, теперь очередь Холостячки😂", - написали пользователи сети.

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