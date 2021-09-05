Зірка показала, як провела час

Українська співачка Наталія Могилевська побувала на заході, де не змогла приховати свого захоплення

Відома артистка користується великою популярністю в Україні, тому стає частою гостею найпрестижніших заходів, повідомляє Politeka.net.

Цього разу Могилевська побувала на презентації аромату від Діор. Зазначається, що це квіткові парфуми з нотами сандалу і бобів тонка.

Артистка розмістила відео, на якому вона постала серед квітів, а також сама отримала букет від незнайомки-флористки. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Видно, що зірка не може стримати свого захоплення.

Також на відео можна помітити українського телеведучого Анатолія Анатоліча, модель Аллу Костромічову, та інших.

Зазначимо, що для заходу співачка вибрала стильний блакитний плащ і босоніжки, завершив образ великий клатч.

За дві години пост зібрав майже 6000 переглядів і багато коментарів.

"Дівчина-весна ❤️", " вам все підходить ❤️❤️", " вам дуже підходить букет до вбрання❤️😍", - написали користувачі Мережі.

Підкреслимо, що зараз на аккаунт співачки підписані 1,3 мільйона користувачів мережі. Зірка регулярно ділиться зі своїми шанувальниками цікавою інформацією зі свого життя.

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