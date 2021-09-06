Артисти "Дизель шоу" Єгор Крутоголов та Євген Сморигін підірвали Мережу несподіваним амплуа

На сторінці програми в Instagram опублікували нові кадри, на яких показали фрамгент майбутнього виступу, передає Politeka.net.

"Ви ж теж помітили, що зараз у всьому світі люди все частіше зізнаються, що відчувають себе особистостями іншої статі. Прямо якийсь трансгендерний бум. Ми вирішили не відставати від світових тенденцій і представили, як би виглядали відомі артисти і політики, якби зважилися на зміну статі! Що з цього вийшло - дивіться вже цієї п'ятниці в прем'єрі "Дизель Шоу" на нашому ютуб-каналі!😉",- йдеться в підписі.

"Дизелівці" все ж вирішили трохи відкрити завісу і показали, як Крутоголов зі Сморигіним виглядали б, будь вони жінками. Парочка перук і трохи фотошопу і, вуаля, перед глядачами постали дві прекрасні дівчини. Публіка, здається, в захваті:

"Крутоголов няшка😂 😂"

"😂Хотілося б побачити навпаки!!"

"Єгор був би красивою - леді!"

Зазначимо, "Дизель шоу" є телевізійною концертною версією від "Дизель Студіо" і виходить на телеканалі ICTV, будучи одним з найбільш рейтингових продуктів на цьому каналі. Проект стратував в 2015 році і складається зі сценок і замальовок на тему сімейних відносин, актуальних соціальних подій в суспільстві, країні і світі.

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