Шість пар змагалися за перемогу в дев'ятому випуску "Танців з зірками", за традицією дві з них танцювали танець за життя, і одна пара програла.

Останній ефір був присвячений творчості групи "Океан Ельзи", учасники виходили на паркет під відомі хіти. У зоні ризику опинилися Олександра Зарицька з Юрієм Мєшковим і MELOVIN з Лізою Русиною. Останні станцювали танго під пісню "Я не здамся без бою", але, за підсумками голосування глядачів і оцінок суддів (8, 9, 8), вилетіли з проекту, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

MELOVIN у фіналі випуску "Танців з зірками" зазначив, що позбувся багатьох комплексів і страхів. Його проводжали з паркету з оплесками.

Користувачі Мережі бурхливо обговорюють виліт цієї пари. Більшість вважають, що MELOVIN був найслабшим з решти учасників, а тому його відхід справедливий.

"Найсправедливіше рішення"

"Слава богу"

"Нарешті восторжествувала справедливість 👍"

"Пока, Мел😂"

"Ура, давно пора"

"залишилися сильні пари, тепер буде цікаво)"

"Тепер вірю в голосування, що воно чесне, це дуже справедливо 🥰"

"Давайте будемо об'єктивними, вони найслабша пара. Але прогрес на обличчя"

"вибачте, танець за життя він однозначно станцював краще Саші"

"Він крутий співак, нехай краще співає 😍"

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