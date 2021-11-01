Шість пар змагалися за перемогу в дев'ятому випуску "Танців з зірками", за традицією дві з них танцювали танець за життя, і одна пара програла.
Останній ефір був присвячений творчості групи "Океан Ельзи", учасники виходили на паркет під відомі хіти. У зоні ризику опинилися Олександра Зарицька з Юрієм Мєшковим і MELOVIN з Лізою Русиною. Останні станцювали танго під пісню "Я не здамся без бою", але, за підсумками голосування глядачів і оцінок суддів (8, 9, 8), вилетіли з проекту, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
MELOVIN у фіналі випуску "Танців з зірками" зазначив, що позбувся багатьох комплексів і страхів. Його проводжали з паркету з оплесками.
Користувачі Мережі бурхливо обговорюють виліт цієї пари. Більшість вважають, що MELOVIN був найслабшим з решти учасників, а тому його відхід справедливий.
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"Найсправедливіше рішення"
"Слава богу"
"Нарешті восторжествувала справедливість 👍"
"Пока, Мел😂"
"Ура, давно пора"
"залишилися сильні пари, тепер буде цікаво)"
"Тепер вірю в голосування, що воно чесне, це дуже справедливо 🥰"
"Давайте будемо об'єктивними, вони найслабша пара. Але прогрес на обличчя"
"вибачте, танець за життя він однозначно станцював краще Саші"
"Він крутий співак, нехай краще співає 😍"
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