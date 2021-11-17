Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, показала сина в модних речах, влаштувавши фотосесію біля дзеркала.

Популярна блогерка разом з чоловіком-телеведучим не так давно стали батьками, пише Politeka.net. Пара не упускає можливості показати свого малюка, Лева, в акаунтах Instagram.

Даша Квіткова розповідає про те, як доглядає за сином, записуючи сторіс. Також дружина Добриніна демонструє вбрання Лева, і, можна сказати, він росте справжнім модником.

На нових фото зірка інтернету показала малюка в повзунках кольору нюд, при цьому і сама приміряла костюм такого ж кольору.

"Фото в дзеркалі і настрій нюд у двох 🤍", - написала Квіткова.

Майже за годину публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Моя велика любов!",- написав Добринін.

"Такі красиві", " ви принадність😍 і костюм просто🔥❤️"," солодка парочка Твікс❤️🔥"," які ви красиві", - написали інші користувачі Мережі.

Зазначимо, Микита Добринін і Даша Квіткова продовжили будувати відносини після шоу "Холостяк". Це одна з небагатьох пар, яка не розлучилася після завершення проекту і створила сім'ю.

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