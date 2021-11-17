Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, показала подросшего сына в модных вещах, устроив фотосессию возле зеркала.

Популярная блогерша вместе с мужем-телеведущим не так давно стали родителями, пишет Politeka.net. Пара не упускает возможности показать своего малыша, Льва, в аккаунтах Инстаграм.

Даша Квиткова рассказывает о том, как ухаживает за сыном, записывая сторис. Также жена Добрынина демонстрирует наряды Льва, и, можно сказать, он растет настоящим модником.

На новых фото звезда интернета показала малыша в ползунках цвета нюд, при этом и сама примерила костюм такого же цвета.

"Фото в зеркале и настроение нюд у двоих 🤍", - написала Квиткова.

Почти за час публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Моя большая любовь!", - написал Добрынин.

"Такие красивые", "Вы прелесть😍 и костюм просто 🔥❤️", "Сладкая парочка Твикс❤️🔥", "Какие вы красивые", - написали остальные пользователи сети.

Отметим, Никита Добрынин и Даша Квиткова продолжили строить отношения после шоу "Холостяк". Это одна из немногих пар, которая не рассталась после завершения проекта и создала семью.

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