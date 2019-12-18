Украинский стронгмен, «самый сильный человек мира» Василий Вирастюк уже приготовился ко Дню Святого Николая, чтобы поздравить детишек.

Василий отправился на Западную Украину, где на украино-румынской границе, в образе священника поздравил детишек с новогодними праздниками, выложив фото с этого события в Instagram. Кроме этого, спортсмен предложил обращаться к нему, если кто-то захочет, чтобы Василий поздравил детей или приехал на чей-то день рождения в качестве тамады.

Титул «Сильнейший человек мира» Вирастюк впервые получил в 2004 году, а в 2007-м повторил собственный успех, став чемпионом мира.

Впервые в кино снялся в 2009 году, это была кинолента «Как казаки…», где Василий предстал в образе кузнеца. В 2011-м предстал в клипе для группы «Бумбокс», а еще через 2 года сыграл Велета в картине «Иван Сила».

В 2016 и 2017 годах Василий снимался для студии «Дизель-шоу», а в 2018-м — в первом выпуске нового шоу «Женский квартал». Тогда же принял участие в украинском шоу «Взвешенные и счастливые».

Полгода назад Василий Вирастюк лишился старшего брата Романа — у него остановилось сердце. Роман Вирастюк является серебряным призером чемпионата Европы-1994 в толкании ядра. Он также трижды участвовал в Олимпийских играх и был многолетним капитаном сборной Украины по легкой атлетике.

Ранее Василий потерял первую супругу во время схождения лавины на горнолыжном курорте в Турции, а спустя четыре года вторая жена попала в ДТП и сейчас вынуждена постоянно принимать лекарства. Вторая супруга Вирастюка Инна в 2010 году попала в ДТП, после этого у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

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