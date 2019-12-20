Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич стал главным тренером российского Ротора

Волгоградский клуб экс-наставник Динамо официально примет 12 января, на сборах в Турции, когда команда выйдет из отпуска.

Стало известно, что помогать Хацкевичу в новом клубе будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик, сообщает пресс-служба клуба.

О сроке действия контракта с Ротором не сообщается, хотя накануне в СМИ говорилось о контракте до 2021 года.

Добавим, что Ротор выступает в ФНЛ – втором по рангу турнире России. После 25 сыгранных туров команда лидирует в турнирной таблице первенства, имея в активе 52 очка.

Стоит отметить, что Хацкевич был уволен с поста тренера киевского Динамо в августе 2019 года. На его место пришел Алексей Михайличенко.

Ранее также сообщалось, что Хацкевич претендовал на должность главного тренера брестского Динамо, в котором играют украинцы Александр Нойок и Артем Милевский.

В интервью YouTube-каналу Вацко Live экс-наставник Бело-синих жестко прошелся по главному редактору журнала Футбол Артему Франкову и его заместителю Андрею Шахову.

В частности, белорусский специалист рассказал, как эти журналисты реагировали на результаты команды под его руководством.

«Андрей Шахов позиционирует себя таким болельщиком со стажем, который переживает за Динамо. И Франков. Я вижу этих людей только тогда, когда команда летит куда-то на какой-то международный матч. Я вижу, в каком виде они находятся в этой лаунж-зоне. Они журналисты, они летят еще и по работе.

Потом я этих людей вижу после пяти-шести часов на пресс-конференции, в каком они состоянии. Вижу, как они себя ведут, как вел себя Франков на пресс-конференции в Швейцарии после Янг Бойз, он был примой. Я вижу, какое настроение у них после победы, и какое после поражения или ничьей.

После выигрышной встречи ни одного вопроса не задается от Шахова. Если команда выиграла, то он в сторонке, с компьютером, бокальчик пива, бутерброд. Команда проиграла — в первом ряду тянет руку. Такое ощущение, что человек купил себе вентилятор и поставил его возле унитаза. И он терпит, ждет, ему уже в туалет хочется, но нет повода, чтобы вот это го*но на вентилятор пустить. И как только появляется повод – г*вно летит во все стороны», — заявил Хацкевич.

Напомним, ранее мы писали о том, что в матче Динамо — Шахтер был зафиксирован сомнительный рекорд.

Как сообщала Politeka, киевское Динамо оказалось среди лучших в авторитетном рейтинге.

Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.