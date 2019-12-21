Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин в ближайшее время снова сменит место работы
Сейчас вратарь находится на правах аренды в клубе Вальядолид,однако в ближайшем будущем руководство мадридского Реала планирует отозвать украинца из аренды, сообщает Cadena Ser.
По данным источника, "сливочные" уже определились со следующей командой для украинского футболиста — ей станет Альмерия, которая выступает в Сегунде, а ее главным тренером является экс-игрок Реала Гути.
Лунин сыграл за Вальядолид лишь в последнем матче команды в Кубке Испании. К слову, вратарь свою первую игру отстоял на ноль.
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Также представители нынешней команды вратаря подтвердили, что готовы отпустить игрока обратно в Реал.
Отметим, что в прошлом сезоне украинский голкипер на правах аренды выступал за Леганес, но стать основным вратарем команды также не смог.
Ранее сообщалось, что украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин был включен в рейтинг главных талантов мирового футбола.
Соответствующий список футболистов составило авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
В топ-60 попали лучшие футболисты мира до 20 лет, среди которых оказался и вратарь сборной Украины.
Андрей Лунин, выступавший в прошлом сезоне в аренде в Леганесе и ставший чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, занял в рейтинге 34-е место.
Возглавил список мировых футбольных талантов вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. На второй позиции расположился защитник Маттейс де Лигт, перешедший этим летом из Аякса в Ювентус, а на третьей — полузащитник Байера Кай Хаверц.
Напомним, что летом 2018 года Андрей Лунин покинул луганскую Зарю, подписав контракт с мадридским Реалом.
Как сообщала Politeka, ранее тренер Леганеса прокомментировал дебют Лунина за команду.
Также Politeka писала о подробностях трансфера Лунина из Зари в мадридский Реал.