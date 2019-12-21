Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин в ближайшее время снова сменит место работы

Сейчас вратарь находится на правах аренды в клубе Вальядолид,однако в ближайшем будущем руководство мадридского Реала планирует отозвать украинца из аренды, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, "сливочные" уже определились со следующей командой для украинского футболиста — ей станет Альмерия, которая выступает в Сегунде, а ее главным тренером является экс-игрок Реала Гути.

Лунин сыграл за Вальядолид лишь в последнем матче команды в Кубке Испании. К слову, вратарь свою первую игру отстоял на ноль.

Также представители нынешней команды вратаря подтвердили, что готовы отпустить игрока обратно в Реал.

Отметим, что в прошлом сезоне украинский голкипер на правах аренды выступал за Леганес, но стать основным вратарем команды также не смог.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин был включен в рейтинг главных талантов мирового футбола.

Соответствующий список футболистов составило авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

В топ-60 попали лучшие футболисты мира до 20 лет, среди которых оказался и вратарь сборной Украины.

Андрей Лунин, выступавший в прошлом сезоне в аренде в Леганесе и ставший чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, занял в рейтинге 34-е место.

Возглавил список мировых футбольных талантов вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. На второй позиции расположился защитник Маттейс де Лигт, перешедший этим летом из Аякса в Ювентус, а на третьей — полузащитник Байера Кай Хаверц.

Напомним, что летом 2018 года Андрей Лунин покинул луганскую Зарю, подписав контракт с мадридским Реалом.

Как сообщала Politeka, ранее тренер Леганеса прокомментировал дебют Лунина за команду.

Также Politeka писала о подробностях трансфера Лунина из Зари в мадридский Реал.