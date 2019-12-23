Элина Свитолина тренируется не только на теннисном корте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с поклонниками фото из гостиничного номера в Дубае.

Теннисистка прямо в комнате занялась йогой и оригинально подписала свои упражнения.

"Занимаюсь йогой или замеряю комнату?", - в шутку спросила Элина в Instagram.

К слову, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продемонстрировала поклонникам новое яркое фото.

В перерывах между подготовкой к новому сезону четвертая ракетка мира приняла участие в откровенной фотосессии, один снимок из которой выложила в своем Инстаграме, обновив заставочное фото своей страницы в социальной сети.

На фотографии Элина Свитолина в купальнике позирует в наполненной водой ванне, демонстрируя свою прекрасную фигуру.

Образ спортсменки дополняют теннисные мячики, которые плавают рядом с ней. При этом лучшая украинская теннисистка также откровенно демонстрирует татуировку львицы на левом бедре.

Напомним, что Свитолина поразила горячим фото, выставив напоказ сочные формы.

Как сообщала Politeka, Свитолина без стыда оголила свою главную гордость в жаркой фотосессии.

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