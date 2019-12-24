Украинец Александр Усик не против развивать свою актерскую карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе хотел бы сняться в автобиографическом фильме и готов сыграть там самого себя.

Об этом Усик заявил в интервью телеканалу «1+1».

"Я не против и дальше участвовать в проектах. Возможно, в сценах, где будет больше слов. Мне это действительно очень интересно. Я погружаюсь в роль, пропускаю ее через себя. Если честно, у меня уже есть готовый сценарий фильма! Я сам его написал. Уже очень давно я веду дневник, в котором записываю все важные моменты моей жизни. И таких дневников уже четыре", - заявил Усик.

Также он рассказал, что сценарий его автобиографии практически готов.

"Я сам готов сыграть себя же, если кто-то решится снять такой фильм. Ведь, как говорится, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Мне кажется, если поработать и поучиться актерскому мастерству, смогу снова повторить важные события своей жизни. Смогу быть абсолютно разным – и смешным, и серьезным, и грустным», - отметил украинский боксер.

Напомним, недавно украинский супертяж Александр Усик принял участие в съемках новогоднего выпуска «Вечернего квартала».

В одном из новогодних номеров Александр Усик играет роль любовника Елены Кравец. В то же время «муж» Елены Евгений Кошевой застал «жену с любовником» в постели, приехав на день раньше из командировки в Польше.

По сценарию, жена провоцирует мужа «набить морду» Усику. Муж говорит, что уважает боксера и прощает измену. Усик сообщает, что без денег не бьется.

Усик с удовольствием принял участие в «Квартале», а зрители аплодисменты отблагодарили боксеру,

Отметим, что по итогам 2018-го ESPN признал лучшим боксером года в мире Александра Усика – на тот момент, короля крузервейта, который в 2019-м дебютировал в супертяжелом весе победой над американцем Чаззом Уизерспуном.

Ранее экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером мира. На первое место в своем рейтинге лучших Усик поставил украинца Василия Ломаченко, а на второе - мексиканца Сауля Альвареса.

Напомним, что эксперт оценил шансы Усика в супертяжах.

Как сообщала Politeka, ранее был раскрыт секрет побед Усика: «Сало чемпиону привозят эксклюзивное».

Также Politeka писала, что Владимир Кличко оценил шансы Усика в супертяжелом весе.