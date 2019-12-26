Капитан сборной Украины по волейболу Надежда Кодола приняла участие в съемках для эротического календаря

31-летняя украинка вместе со своими одноклубницами по французскому Racing Club de Cannes без стеснения разделись перед фотографами.

Недавно мы писали, что на летней Олимпиаде в Бразилии прошло соревнование самых разных видов спорта. Среди них и экзотический и по-настоящему летний – пляжный волейбол. Этот вид спорта с 1993 года включен в олимпийские игры.

Пляжный волейбол развился как самостоятельный вид спорта из классического волейбола, наибольшее распространение и официальный статус получил вариант игры «два на два».

Помимо традиционных для волейболистов прыгучести, хорошей реакции, силы, чувства мяча, требует большей выносливости, поскольку в игре на песке спортсменам приходится чаще совершать прыжки и рывки, матчи могут проходить в условиях высокой температуры, при ярком солнце, к тому же обычной практикой является проведение одной командой нескольких игр в день.

Несмотря на жару на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под палящим солнцем встретились сборные европейских команд – итальянские и немецкие девушки в купальниках и представители мусульманского мира — египтянки в хиджабах. Агентство Reuters опубликовало фото с игры, которая символично отождествляет два разных мира.

Напомним, про волейбол: Бразилия деклассировала Россию в полуфинале.

Как сообщала Politeka, наша сборная может войти в Мировую лигу по волейболу.

Также Politeka писала, про пляжный волейбол в купальнике и хиджабе, фото.