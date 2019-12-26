Игрок сборной Украины Андрей Пятов проводит отпуск на Мальдивах
Накануне супруга вратаря "Шахтера" Юлия похвасталась соблазнительными снимками с потрясающих пляжей райских островов.
В кадре фигуристая и загорелая жена нашего футболиста позирует на фоне океана.
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К слову, Сборная Украины по футболу завершила 2019 год на 24-м месте в рейтинге ФИФА.
Это пятый результат в истории для национальной команды нашей страны.
Лишь четыре раза до этого "сине-желтые" заканчивали год на более высоком месте, сообщает пресс-служба УАФ.
Так, в 2006 году украинцы были на 13-м месте, в 2008-м находились на 15-й строчке, в 2009-м были 22-ми, а в 2013 году поднимались на 18-ю позицию.
Недавно мы писали, что красотой могут похвастаться не только жены футболистов, но и сами футболистки.
Одна из них играет в футбол в Украине. Красотка Виктория Кислова представляет клуб «Евроформат» и выступает на позиции вратаря.
Однако в свободное от футбола время девушка не прочь представить себя в соцсетях. Причем в самой откровенной форме. Вернее, даже без нее. Недавно девушка произвела настоящий фурор в Instagram, опубликовав откровенные фото.
Виктория без стеснения позировала топлес у зеркала – ее поклонники были в восторге.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о Евро-2020.
Как сообщала Politeka, в УЕФА ранее озвучили рекордный размер призового фонда Евро-2020.
Также Politeka писала, что УЕФА определил страну, которая примет Чемпионат Европы по футболу в 2024 году.