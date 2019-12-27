Экс-игрок одесского "Черноморца" Сито Риера негативно выразился об уровне жизни в Украине

Свой комментарий он дал изданию AS.

Испанский нападающий более двух лет (с января 2012-го по март 2014-го) играл в Премьер-лиге Украины, сумев добраться с "моряками" до финала Кубка Украины, а также сыграть в групповом этапе Лиги Европы и выйти в плей-офф.

Своей причиной ухода из клуба он назвал обострение конфликта Украины и России.

"Я до сих пор помню свои последние дни в Украине. Мы выбили ПСВ из еврокубков, и нам пришлось сыграть с "Лионом". Мы были в центре событий, когда конфликт России и Украины обострился. Поэтому с семьей переехали в Турцию, а друзей попросил подобрать брошенный мною BMW X5", - заявил он.

Кроме того, футболист считает, что в Украине есть только два города, в которых можно жить хорошо

"Украина - это испорченная страна. Есть только два города, в которых можно жить хорошо, и один из них - Одесса. Это что-то вроде украинской Ибицы, где есть морские пляжи. Люди там очень закрыты и не раскрываются. Нужно быть очень сильным морально, чтобы адаптироваться к таким реалиям", - рассказал футболист.

Ранее мы сообщали, что команда украинского футболиста Романа Зозули не вышла на второй тайм поединка в Мадриде из-за потока оскорблений в адрес футболиста.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был сорван из-за гнусного поведения фанатов в отношении украинского форварда гостей Романа Зозули.

Несмотря на нелепое поведение фанатов Райо, украинский форвард достойно выдержал это давление. Покидая поле в перерыве под свист и оскорбительные выкрики, Роман приложил руку к уху. Украинец продемонстрировал силу духа и не поддался на провокации.

Напомним, ранее Зозуля заговорил на испанском и прокомментировал свой переход.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что украинский футболист стал героем в Испании.