Украинский футболист Алексей Дитятьев обратился с пожеланиями скорейшего завершения войны на востоке Украины



Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал на Youtube-канале Espreso.TV. ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, воевать, пусть даже с теми, кто на это заслуживает, ненормально.

"Хочу пожелать мира над головой. Хочу пожелать здоровья. Нам больше ничего не надо. Каждый человек может все сделать. Руки, ноги есть - можно работать. Главное, чтобы было здоровье и мир в стране. Потому что сколько можно уже. Это ненормально — в XXI веке воевать. Пусть даже с теми, кто на это заслуживает", — высказался футболист.

Ранее экс-игрок одесского "Черноморца" Сито Риера негативно выразился об уровне жизни в Украине.

Футболист считает, что в Украине есть только два города, в которых можно жить хорошо

"Украина - это испорченная страна. Есть только два города, в которых можно жить хорошо, и один из них - Одесса. Это что-то вроде украинской Ибицы, где есть морские пляжи. Люди там очень закрыты и не раскрываются. Нужно быть очень сильным морально, чтобы адаптироваться к таким реалиям", - рассказал футболист.



Ранее мы сообщали, что команда украинского футболиста Романа Зозули не вышла на второй тайм поединка в Мадриде из-за потока оскорблений в адрес футболиста.

Несмотря на нелепое поведение фанатов Райо, украинский форвард достойно выдержал это давление. Покидая поле в перерыве под свист и оскорбительные выкрики, Роман приложил руку к уху. Украинец продемонстрировал силу духа и не поддался на провокации.

Напомним, ранее Зозуля заговорил на испанском и прокомментировал свой переход.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что украинский футболист стал героем в Испании.





