Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки, на котором показал приемы, которые планирует применить в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым
"Им весело, они считают это игрой, смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом", – подписал видеоролик Фергюсон.
Титульный бой в легком весе между действующим чемпионом Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.
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К слову, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя против американца Тони Фергюсона.
По словам Нурмагомедова, этот бой может стать последним в карьере.
"Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. Всегда реально смотрю на вещи.
До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже", - заявил Нурмагомедов.
К слову, Дэйна Уайт, глава UFC, рассказал, что реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора может случиться совсем скоро.
Это произойдет в том случае, если оба бойца победят в предстоящих поединках.
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