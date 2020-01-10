Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки, на котором показал приемы, которые планирует применить в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым

"Им весело, они считают это игрой, смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом", – подписал видеоролик Фергюсон.

Титульный бой в легком весе между действующим чемпионом Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

К слову, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя против американца Тони Фергюсона.



По словам Нурмагомедова, этот бой может стать последним в карьере.



"Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. Всегда реально смотрю на вещи.

До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже", - заявил Нурмагомедов.

К слову, Дэйна Уайт, глава UFC, рассказал, что реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора может случиться совсем скоро.

Это произойдет в том случае, если оба бойца победят в предстоящих поединках.

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