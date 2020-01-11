Украинские боксеры известны не только своими победами на ринге, но своими семьями и красавицами-женами

Катерина Усик

Катерина и Александр познакомились еще в школе, а в прошлом году отметили десятую годовщину свадьбы. У них трое детей - Кирилл, Михаил и Елизавета.

Дарья Гвоздик

Дарья и Александр Гвоздик вместе уже 15 лет. Пара воспитывает троих детей.

Елена Ломаченко

Василий Ломаченко познакомился с будущей женой Еленой в спортзале. Девушка занималась спортивной акробатикой. Тогда обоим было по 10 лет. Сейчас у них двое детей.

Лиана Беринчик

Денис Беринчик познакомился с шикарной брюнеткой в Буковеле, и целый год добивался ее расположения. Лиана и Денис поженились в 2016 году, и воспитывают дочь Мадину.

Также мы писали, что украинский боксер Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской принял участие в небольшой фотосессии.

Крымчанин попозировал для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвал настоящий фурор в Instagram. Фанаты не смогли пройти мимо откровенного наряда Екатерины, отметив ее роскошное декольте.

Пользователи сети восхитились красотой пары. Но некоторые отметили, что у супруги Усика чересчур открытое платье.

"Прекрасная пара!", " Как по мне слишком открытое платье....с уважением к Саше".

Кроме того, мы писали, что украинский боксер-профессионал Александр Гвоздик назвает свою жену лучшим другом.

Саша со своей женой Дарьей вместе уже больше 14 лет. У них трое детей — два сына Дима и Миша, дочь Анна. Дарья тоже из Харькова, где окончила Харьковский национальный университет городского хозяйства.

В 2014 году она вместе с мужем переехала в США. В интервью Александр признавался, что на тот момент она стала одним из немногих его друзей. Вместе они стали проводить больше свободного времени и много путешествовать.

Страничка Дарьи в социальных сетях не похожа типичный аккаунт жены спортсмена, который привыкла видеть украинская аудитория. Почти полностью лента фотографий Дарьи состоит из кадров из путешествий и там нет откровенных фото.

Напомним, что жена Усика без стеснения похвасталась шикарными формами.

Как сообщала Politeka, ранее жена экс-динамовца сняла все лишнее, засветив шикарные формы.

Также Politeka писала, что украинская легкоатлетка похвасталась божественной фигурой на тренировке.