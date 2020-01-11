Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии

Отмечается, что звезда футбола отдыхал с друзьями у себя на родине.

Как пишут СМИ, 21-летний футболист прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и упал с обрыва в воду. Его практически сразу же унесло течением в море.

Друзья футболиста пытались его спасти, но у них ничего не получилось. За тем на место происшествия были вызваны полиция и спасательные службы.

Лишь ночью того же дня были найдены останки спортсмена. По предварительной информации, в открытом море на Биригитти напали акулы и съели его. Был ли футболист жив в тот момент, не сообщается.

«Гастинг Бронкос» уже выразил соболезнования семье футболиста.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни бывший нападающий сборной Нигерии по футболу Айзек Промис.

Известный футболист, становившийся призером Олимпийских игр, внезапно скончался в возрасте 31 года.

Трагедия произошла в США, где нигерийский футболист в последние годы отстаивал честь местных клубов второго дивизиона. Причиной смерти спортсмена назвали сердечный приступ.

Айзек Промис практически всю свою карьеру провел в Турции, где выступал за ряд клубов, в частности за Генчлербирлиги, Трабзонспор и Манисаспор. Также играл в Саудовской Аравии за Аль-Ахли.

Наибольшего успеха нападающий добился со сборной Нигерии, в составе которой стал серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Напомним также, 23-летний чемпион Эквадора погиб в жуткой ДТП. Трагедия произошла по дороге из Эсмеральдаса в Чонтадур. Машина с Эдисоном и двумя другими людьми врезалась в фонарный столб. Реальпе ехал после встречи с семьей.

Напомним, ранее в Англии умер один из лучших вратарей в истории мирового футбола Гордон Бэнкс.

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