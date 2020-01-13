Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтёра Тарас Степаненко оригинально поздравил своего сына с днем рождения

Футболист необычно подписал своё поздравление под фото «С Днём Рождения, Бычок. Пожалуйста оставайся таким же добрым, веселым и немного «космонавтом», а самое главное - хватит меня бить, буду снимать побои».

Перед выходом из отпуска Степаненко закатил в Киеве веселую вечеринку в стиле Супер Марио в честь дня рождения сына Святослава, которому исполнилось 5 лет. Гостей праздника встречали две огромные фигуры Марио из надувных шаров. Кроме этого к сыну футболиста пришли аниматоры в костюмах героя. Вечеринка проходила под лозунгом «Супер Свят». Во время празднования именинник и его гости исполнили ударную партию на барабанах. Судя по фото праздник юному сынишке понравился.

Подписчики Степаненка в Instagram также присоединились к поздравлениям: «Поздравляю Тарас с синочком», «С днём рождения Чемпиона, желаю что бы он оставался таким же весёлым,добрым,милым, что бы он радовал вас своими успехами в учёбе, и в спорте», «Поздравляю!!!», «С именинником»

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