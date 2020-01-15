Украинский небитый супертяжеловес Александр Усик дал интервью, в котором рассказывал о вере и личную борьбу с земными соблазнами

С его рассказом можно ознакомиться на Youtube-канале «ВИТРАЖИ».

"Прошу Всевышнего о смирении. Прошу его, чтобы гнал глупые мысли с моей головы. Чтобы помог мне пройти тот путь православного христианина, которым является сам Всевышний. Вот прошу его об этом, а соблазнов очень много, каждый день. Я даже думаю об этом", - заявил Усик.

Также 32-летний боксёр сообщил, что будет делать если с ним попробует пофлиртовать красивая незнакомка.

"Чисто теоретически, предположим: подошла какая-нибудь симпатичная девочка ко мне: "О, привет!", туда-сюда, начинает заигрывать. А я в ответ "Нет! Я православный! Мне нельзя с тобой общаться". Ничего этого не будет. Я просто покажу всем своим видом, что должна быть дистанция. У меня есть, кого я обнимаю и люблю, и лелею, на протяжении всей земной жизни", – сказал Усик.

В комментариях под видео зрители пишут: «САША - эталон и образ настоящего мужчины!!!», «Слава Богу, что есть такие молодые люди- это наше будущее!», «Усик, ну почему ты малорос?! Где в тебе гордый свободолюбивый дух украинца? если твои предки не пострадали от голодоморов, если твои предки не попали под репрессии, если твои близкие не пострадали от войны на Донбасе - то неужели так сложно как минимум проявлять понимание и солидарность? неужели у тебя нет ни ума, ни совести, понять КТО и ГДЕ этот враг, и что твой Онуфрий является ПРЯМЫМ голосом этого врага в Украине... тьфу блин, настроение испортил».

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна. Соперник просто оказался выходить на ринг после 7 раунда. В этом сражении Усик отлично работал ногами, и соперник за ним по попросту не успевал.

В данный момент, для Усика в приоритете чемпионский бой с Энтони Джошуа. Если, в ближайшее время, этот поединок не состоится, то следующим соперником украинца, скорее всего, станет Дерек Чисора. Переговоры между бойцами продолжаются.

Напомним, что эксперт оценил шансы Усика в супертяжах.

Также Politeka писала, что Владимир Кличко оценил шансы Усика в супертяжелом весе.