Чемпионка Европы и мира по бодибилдингу среди спортсменов-любителей Виктория Погребняк продолжает радовать своих поклонников

Спортсменка выложила на своей странице в Іnstagram откровенное фото, где она светит бедрами. Погребняк позирует в оранжевом бикини, демонстрируя упругие формы и косу до пояса. Поклонники оценили накачанные ноги бодибилдерши.

«Потрясающе! Это выглядит так здорово!», «Моя любимая мускулистая красавица», «Абсолютная красота», «Классный вид», «Хорошие помидорки», - комментируют фото подписчики.

Виктория Погребняк не впервые делится откровенными фото в социальных сетях. Ранее спортсменка также выкладывала фото своих накаченных ног и других частей тела.

У Виктории почти 70 тысяч подписчиков в Іnstagram и 2119 публикаций. 30-летняя бодибилдерша проживает в Полтаве. После окончания сельхозакадемии начала профессионально заниматься фитнесом, неоднократно занимала призовые места на международных соревнованиях.

Недавно Politeka, сообщала, что знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосесии. Запечатлела красоту украинских спортсменов в необычном образе известный фотограф Оксана Гаева

Спортсменка выложила фото в Instagram подписав пост «Мир спасет только любовь. К своей земле, к себе, к людям, ко всему живому, к вселенной и наше сознание. Только осознание, что мы все за одно, что мы все ходим под одним и тем же звездами искоренит злобу. Еще в институте моя преподаватель по психологии сказала: «Мир разрушают деструктивные действия одного человека» и, к сожалению, это правда. Быть неравнодушными к своим близким, внимательными к воспитанию детей, быть просто неравнодушными ко всему. Объединиться - только так».

Поклонники легкоатлетки остались в восторге делясь своим мнением в комментариях: «Как, же это невероятно красиво. Обожаю, ваши работы», «Каждая фотосессия-как кадры с фильма. нереально круто», «Очень чувственно!», «Боже!!! Как это красиво!».

Напомним, что Свитолина поразила горячим фото, выставив напоказ сочные формы.

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