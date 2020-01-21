Лечащий врач семикратного чемпионата "Формулы-1" Михаэля Шумахера Никола Аччари раскрыл подробности состояния гонщика

Итальянский нейрохирург заявил, что гонщик серьезно деградировал.

"Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы", – сказал Аччари изданию Daily Mail.

Напомним, что 29 декабря 2013 года катаясь на лыжах во французких Альпах, на курорте в Мерибеле, Шумахер упал и ударился головой о камни. Некоторое время спустя Михаэль впал в кому. Легенда Формулы-1 получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Защитный шлем, в котором находился гонщик, не смог спасти его от страшной травмы. Со временем жена Шумахера забрала его домой, где он проходит реабилитацию.

Михаэль Шумахер продолжает получать всестороннюю медицинскую помощь и уход. Стоимость всех необходимых для восстановления процедур оценивается в более чем 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Семья Шумахера потратила на его лечение 16 миллионов евро и вынуждена была продать дом в Норвегии и самолёт спортсмена.

Также сообщается, что немецкий гонщик живет вместе с семьей в основной части своего дома в Швейцарии на берегу Женевского озера, а не в специальной пристройке, которая была оборудована под больничную палату.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 улучшилось, и он больше не прикован к постели. Кроме того, легендарный гонщик уже может дышать самостоятельно без помощи специального оборудования.

Напомним, ранее появилось последнее интервью Шумахера, записанное за месяц до трагического спуска, но которое не успели опубликовать.

Как сообщала Politeka, Мик Шумахер, чемпион европейской Формулы-3 и сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, станет участником традиционной Гонки чемпионов.

Также Politeka писала, что в ближайшее время Шумахера перевезут из Швейцарии в новый дом в Испании.