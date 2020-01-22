Элина Свитолина порадовала своих поклонников на турнире "большого шлема" Australian Open

После победы первой ракетки Украины, в первом круге соревнований, над британкой Кэти Бутлер, болельщица украинки подозвала Свитолину к трибунам и попросила сфотографироваться. Поклонница отдала спортсменке свой телефон, и Элина выполнила ее просьбу. Сэлфи было сделано на фоне украинского флага, который болельщица держит в руках. Зрители остались в восторге, что Свитолина так легко идет на контакт с болельщиками. Видео забавного эпизода выложил официальный Тwitter Australian Open.

Во втором круге турнира 5-я сеянная украинка сыграет с американкой Лорен Дэвис. Матч состоится 23 января в 13:00.

Недавно мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина провела необычную фотосессию. Украинская теннисистка приняла участие в фотосессии от Nike. Свитолина позирует в яркой одежде от фирменного бренда, которая подчеркивает изящную фигуру спортсменки. Поклонники Элины в Іnstagram осыпают теннисистку комплиментами в комментариях: «Прекрасно», «Как героиня сказки», «Элина – вы очень красивая», «Просто сногсшибательная», «Удачи вам на Australian Open».

Также мы сообщали, что Свитолина показала свое секретное место с необычного ракурса. Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с поклонниками фото из гостиничного номера в Дубае.

Теннисистка прямо в комнате занялась йогой и оригинально подписала свои упражнения. "Занимаюсь йогой или замеряю комнату?", - в шутку спросила Элина в Instagram. К слову, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продемонстрировала поклонникам новое яркое фото.

Напомним, что Свитолина поразила горячим фото, выставив напоказ сочные формы.

Как сообщала Politeka, Свитолина без стыда оголила свою главную гордость в жаркой фотосессии.

Также Politeka писала, что самые красивые девушки украинского спорта восхищают изящностью.