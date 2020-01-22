Альпинистка не забывает о родине даже самых холодных уголках мира.

Сегодня, 22 января, украинский народ празднует День Соборности Украины

К празднику Национальный Антарктический научный центр опубликовал видео, на котором украинская альпинистка Оксана Литинская поет гимн Украины на вершине горы Винсон. «Она стала второй украинкой, которая выполнила альпинистскую программу "Семь вершин" - сошла на высочайшие вершины семи частей света. «На вершине Винсона температура воздуха была -30 градусов, а в палатке, в котором мы жили, доходило до -20 градусов в пиковые отрезки времени, когда солнце заходило за гору, и -8 градусов на улице, когда солнце ярко светило», - вспоминает она», - гласит подпись к видео в Facebook.

Гора Вінсон ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ До Вашої уваги виконання нашого гімну на найвищій точці Антарктиди - горі Вінсон Оксаною Літинською (грудень 2019 р.). Вона стала другою українкою, яка виконала альпіністську програму "Сім вершин" – зійшла на найвищі вершини семи частин світу. «На вершині Вінсона температура повітря була –30 градусів, а в наметі, у якому ми жили, доходило до –20 градусів у пікові відрізки часу, коли сонце заходило за гору, і –8 градусів надворі, коли сонце яскраво світило» - згадує вона. Дякуємо за наданий вперше матеріал! Gepostet von Національний антарктичний науковий центр am Mittwoch, 22. Januar 2020

Под видео альпинистка оставила свой комментарий: «Горжусь, что спела украинский гимн на Винсоне! Качество выполнения списываю на высоту и холод, а не собственные музыкальные способности».

Напомним, что самую высокую точку Антарктиды, гору Винсон Оксана Литинская и ее муж Денис Угрин покорили 27 декабря 2019 года.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина порадовала своих поклонников на турнире "большого шлема" Australian Open. После победы первой ракетки Украины, в первом круге соревнований, над британкой Кэти Бутлер, болельщица украинки подозвала Свитолину к трибунам и попросила сфотографироваться. Поклонница отдала спортсменке свой телефон, и Элина выполнила ее просьбу.

Сэлфи было сделано на фоне украинского флага, который болельщица держит в руках. Зрители остались в восторге, что Свитолина так легко идет на контакт с болельщиками. Видео забавного эпизода выложил официальный Тwitter Australian Open.

Во втором круге турнира 5-я сеянная украинка сыграет с американкой Лорен Дэвис. Матч состоится 23 января в 13:00.

Напомним, что Свитолина поразила горячим фото, выставив напоказ сочные формы.

Как сообщала Politeka, Свитолина без стыда оголила свою главную гордость в жаркой фотосессии.