Нападающий сборной Франции и Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе решил повторить трюк Диего Марадоны

Во время вчерашнего матча Кубка французской лиги между ПСЖ и Реймсом звездный француз затолкал мяч в ворота соперников рукой. В штрафной площадке Реймса возникла неразбериха, Килиан упал, и во время борьбы с защитниками затолкал мяч в ворота рукой. В отличии, от Марадоны «подвиг» совершить не удалось. Арбитр встречи увидел нарушение, отменил гол, а Мбаппе наградил желтой карточкой. Несмотря на отмененный гол чемпион Франции одержал убедительную победу над соперником 3:0.

Kylian Mbappé received a yellow for this 😂pic.twitter.com/Wd9gvHICfx — Get French Football News (@GFFN) January 22, 2020

Ранее мы писали, что нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский Реал. По информации СМИ, лидер французского гранда является одной из главных трансферных целей Сливочных, но на данный момент самого футболиста такой вариант развития карьеры не интересует.

По словам Килиана Мбаппе, ему приятен интерес со стороны Реала, однако он намерен остаться в своем нынешнем клубе. «Я остаюсь в ПСЖ. Не буду отрицать, что я рад за Реал, рад, что в мадридский клуб вернулся Зинедин Зидан. Я обязательно буду следить за их выступлениями, но в качестве болельщика», — приводит слова французского форварда Canal+. По словам Килиана Мбаппе, он верит, что все еще может достичь успеха с ПСЖ и останется в составе парижан.

Также мы сообщали, что продолжаются переговоры между донецким Шахтером и лондонским Арсенал по поводу трансфера защитника «горняков» Николая Матвиенко.

Как сообщает авторитетное издание Sky Sports, Арсенал хочет арендовать игрока сборной Украины, но Шахтер настаивает на полноценном трансфере. Руководство «горняков» уже озвучило сумму, за которую готово расстаться с Матвиенко. Деньги не маленькие – 35 миллионов евро. «Канониры» взяли время на размышление. Сам Матвиенко не против попробовать свои силы в более сильном чемпионате, которым несомненно является АПЛ.

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