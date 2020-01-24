Известный мотогонщик Эдвин Стравер умер на родине в Нидерландах от травм, полученных в аварии на ралли "Дакар" в Саудовской Аравии

Как сообщает Motorsport со ссылкой на официальных представителей 48-летнего спортсмена, он умер, находясь в больнице, в присутствии родственников. К гонщику была применена эвтаназия.

Напомним, что авария произошла 16 января. Стравер разбился на скорости 50 километров в час. У него диагностировали перелом одного из верхних шейных позвонков. Также он пережил клиническую смерть: его сердце не билось 10 минут, но врачи смогли реанимировать гонщика.

В клинике в Нидерландах врачи сообщили, что его мозг получил слишком серьезные повреждения и не сможет восстановиться. С согласия его семьи 48-летний мотоциклист был отключен от аппарат искусственного дыхания.

Недавно мы писали, что Лечащий врач семикратного чемпионата "Формулы-1" Михаэля Шумахера Никола Аччари раскрыл подробности состояния гонщика. Итальянский нейрохирург заявил, что гонщик серьезно деградировал.

"Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы", – сказал Аччари изданию Daily Mail.

Напомним, что 29 декабря 2013 года катаясь на лыжах во французких Альпах, на курорте в Мерибеле, Шумахер упал и ударился головой о камни. Некоторое время спустя Михаэль впал в кому. Легенда Формулы-1 получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Защитный шлем, в котором находился гонщик, не смог спасти его от страшной травмы. Со временем жена Шумахера забрала его домой, где он проходит реабилитацию.

Как сообщала Politeka, Мик Шумахер, чемпион европейской Формулы-3 и сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, станет участником традиционной Гонки чемпионов.

Также Politeka писала, что в ближайшее время Шумахера перевезут из Швейцарии в новый дом в Испании.