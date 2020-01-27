Появились новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант
Об этом информирует РБК-Украина.
Сообщается, что на борту вертолета, который разбился в Лос-Анджелесе, находилось 9 человек, в том числе и звезда баскетбола Коби Брайант.
По информации журналистов, в авиакатастрофе погиб Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна Мария, и еще семь человек.
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Как утверждают американские СМИ, вертолет, который принадлежал 41-летнему Коби Брайанту, направлялся в баскетбольную академию на тренировку.
Известно, что воздушное судно Sikorsky S-76 вылетел из округа Ориндж в Калифорнии в направлении города Таузанд-Окс. Перед тем, как разбиться, он на протяжении 15 минут сделал десять кругов над городом Глендейл (в 30 километрах от Лос-Анджелеса), после чего врезался в холм в Калабасасе.
По информации издания Los Angeles Times, кроме легенды НБА Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны на борту вертолета также находились партнерша девочки из команды Алиса со своими родителями Кэри и Джоном Альтобелли, а также ассистентка тренера баскетбольной команды Кристина Мозер, за которую выступали девочки.
Не исключено, что авиакатастрофа могли произойти из-за плохой видимости. В этот день в районе крушения наблюдался сильный туман, который мог осложнить работу пилота. Относительная влажность составляла 100%.
К расследованию трагедии были привлечены детективы ФБР. Все детали авиакатастрофы, в которой погибла легенда баскетбола Коби Брайант, будут обнародованы по окончанию следствия.
Ранее мы сообщали о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Отмечалось, что бывший спортсмен разбился в авиакатастрофе возле Лос-Анджелеса. На борту воздушного судна также находилась 13-летняя дочь баскетболиста Джианна, которой тоже не удалось выжить.
Атакующему защитнику по прозвищу «Чёрная мамба» (Black Mamba) на момент смерти был 41 год. Коби Брайант был пятикратным чемпионом НБА. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории Лиги, набрав 30 тысяч карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы Лейкерс 1 февраля 2010 года.
У Коби Брайанта осталась жена Ванесса и еще трое дочерей.
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