Фанаты погибшего баскетболиста Коби Брайанта предсказали его смерть за много лет до трагедии

Предсказание было сделано в социальной сети твиттер еще 8 лет назад, и только сейчас фанат напомнил о нем миру. Об этом пишут в соцсетях поклонники спортсмена.

«Коби погибнет в результате крушения вертолета», – написал фанат, зарегистрированный в Twitter под ником ".Noso" еще 13 ноября 2012 года.

Сейчас твит стал вирусным и на момент публикации этой новости собрал уже почти 300 тысяч отметок "Нравится" и около 155 тысяч ретвитов. Брайант часто летал на вертолете, и над этим много шутили. Видимо, предсказание ".Noso" тогда было шуткой, а сейчас стало жуткой реальностью.

После того, как СМИ сообщили о гибели Брайанта, его фанат ".Noso" опубликовал серию нецензурных твитов, сокрушаясь из-за случившегося. Другие также отметили, что политика твиттера не разрешает менять даты публикации, и что этот твит действительно был сделан 8 лет назад.

Отметим, что Коби Брайант стал одним из самых титулованных спортсменов в истории: пятиразовым чемпионом NBA в составе Лос-Анджелес Лейкерс, двукратным олимпийским чемпионом и самым ценным игроком NBA в 2009 и 2010 годах.

Напомним, что Коби Брайант разбился в авиакатастрофе возле Лос-Анджелеса. Вертолёт звезды баскетбола упал в горах, в одном из городков неподалеку от Лос-Анджелеса, на месте работают экстренные службы. Сообщается также, что Мэрия города Калабасас подтвердила смерть легендарного спортсмена.

Позже в СМИ стала появляться информация о том, что легендарный игрок погиб вместе со своей дочерью-подростком — 13-летней Джианной Марией. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

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