Чемпионка мира и Европы по гимнастике Александра Солдатова, вероятно, пыталась покончить с собой

Сообщается, что спортсменка вскрыла вены, но официального подтверждения информации о том, что это была именно попытка самоубийства – нет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в россСМИ.

Сообщается, что врачи успели спасти 21-летнюю триумфаторку Чемпионата мира. Местные медики сообщили также о том, что во время вызова Солдатова находилась, цитируем: «в агрессивно-возбужденном состоянии». Сейчас спортсменка находится в психосоматическом отделении института имени Склифосовского. У нее глубокие порезы на левой руке.

Стало также известно о том, что несколько дней назад девушку не допустили до московского этапа Гран-при – причиной стали проблемы со здоровьем:

«У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира», - приводит слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усмановой сайт Олимпийского комитета РФ. Также сообщается, что, по словам Винер-Усмановой, Солдатова «поняла и приняла проблему и поблагодарила» главу Всероссийской федерации:

«…Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности», — констатировала для пресс-службы комитета Ирина Винер-Усманова.

Ситуацию вскоре после случившегося прокомментировала тренер Солдатовой Анна Дьяченко:

«Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех», - сказала тренер молодой гимнастки РИА именно о факте ее госпитализации.

Как известно, Солдатова одержала золото в командных выступлениях в Измире в 2014 году, а также в Штутгарте в 2015-м. Золото с «лентой» в Софии в 2018-м, а также в той же Софии в 2018 (команда), в Минске, в 2015 - также одержала наивысшую командную победу, как и золото в Будапеште в 2017 году.

Сообщается и о том, что Солдатова не попала в сборную России перед прошлым чемпионатом мира, который проходил в сентябре в Баку. Девушка потеряла сознание за неделю до начала соревнования.

Напомним и о том, что Билли Айлиш продолжает свое триумфальное шествие по мировым музыкальным чартам, однако не все в жизни юной знаменитости было гладко.

Совсем недавно, обремененную всемирной славой артистку, настигли проблемы со здоровьем. Певица Билли Айлиш популярна во всем мире – молодежь ее просто обожает. Ранее 18-летняя знаменитость рассказала в интервью Гэйл Кинг о том, что впала в депрессию и хотела проститься с жизнью.

По словам артистки, он была очень несчастна:

«Я была так несчастна, так безрадостна. Я действительно думала, мне казалось, что не смогу дотянуть до 17 лет», - заявила Билли на весь мир.

Когда артистка пребывала по работе в Берлине, она намеревалась покончить с собой – думала о суициде:

«Я была одна в отеле, помню, что там было окно. Помню, как плакала, потому что думала, каким образом я собираюсь умереть, ведь я собиралась это сделать», - сказала исполнительница и добавила, что она не рассталась с жизнью только благодаря своей матери.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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