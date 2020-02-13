Украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в Париже после соревнований, где 8 февраля выиграла золотую медаль на турнире Grand Slam



На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографиями возле Эйфелевой башни.

Фолловеры всячески восторгаются фигурой девушки.

Недавно мы писали, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед производит фурор в социальных сетях своими фотографиями.

Так, в Instagram 19-летняя чемпионка II Европейских игр выложила фото в сексуальном наряде.

Девушка решила разбавить ленту летней фотографией. На снимке дзюдоистка в огненно-красном костюме позирует фотографу и страстно смотрит в объектив камеры.

К слову, украинка Дарья Белодед стала настоящей сенсацией в мире дзюдо: к своим годам она уже дважды стала чемпионкой мира.

Помимо этих наград, в коллекции Дарьи есть победы на чемпионате Европы и Европейских играх. Сейчас украинская спортсменка активно готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Также она активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится со своими подписчиками снимками с повседневной жизни и всевозможных соревнований.

Недавно украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала снимок со своей подругой, гандболисткой Марией Сухой, с которой они вместе отдыхали в Турции.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.