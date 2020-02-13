Украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в Париже после соревнований, где 8 февраля выиграла золотую медаль на турнире Grand Slam
На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографиями возле Эйфелевой башни.
Фолловеры всячески восторгаются фигурой девушки.
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Недавно мы писали, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед производит фурор в социальных сетях своими фотографиями.
Так, в Instagram 19-летняя чемпионка II Европейских игр выложила фото в сексуальном наряде.
Девушка решила разбавить ленту летней фотографией. На снимке дзюдоистка в огненно-красном костюме позирует фотографу и страстно смотрит в объектив камеры.
К слову, украинка Дарья Белодед стала настоящей сенсацией в мире дзюдо: к своим годам она уже дважды стала чемпионкой мира.
Помимо этих наград, в коллекции Дарьи есть победы на чемпионате Европы и Европейских играх. Сейчас украинская спортсменка активно готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.
Также она активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится со своими подписчиками снимками с повседневной жизни и всевозможных соревнований.
Недавно украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала снимок со своей подругой, гандболисткой Марией Сухой, с которой они вместе отдыхали в Турции.
Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.
Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.
Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.