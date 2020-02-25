Все решится в ближайшее время

Вспышка коронавируса может спровоцировать отмену футбольного Евро-2020 и Олимпиады, если ситуация в ближайшее время не изменится

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на иностранные СМИ.

«Безусловно все решится в ближайшие два месяца, то есть до мая. Потому что потом начнется заключительный этап подготовки к Играм: будут нанимать охрану, будут завозить пищу, завершать обустройство олимпийской деревни, гостиниц, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки что-то будет мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады», - утверждает член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд.

В то же время Паунд уточнил, что пока «все идет по плану и Игры состоятся».

«Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены - МОК не допустит соревнований в условиях пандемии», - подчеркнул он.

Аналогичной ситуация выглядит и с проведением чемпионата Европы по футболу-2020. По словам вице-президента УЕФА Мишель Уве, сейчас все находится в этапе ожидания.

«Мы следим за всеми странами, и футбол должен следовать указаниям отдельных стран. Спортивный путь будет закрыт только в случае ухудшения ситуации», - уточнила она.

Как сообщалось ранее, коронавирус продолжает распространяться по территории Италии, где проживает десятки тысяч украинцев.

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