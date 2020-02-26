Известная российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что завершает карьеру

Ее заявление появилось на сайте Vanity Fair. По словам 32-летней Шараповой, она прощается с большим теннисом и завершает свою карьеру, которой, как она признается, посвятила 28 лет. Спортсменка отмечает, что спорт – это единственная жизнь, которую она когда-либо знала. Но теперь она столкнется с чем-то новым и неизведанным. Она попросила прощение у фанатов, что бросает спорт.

Отметим, что Мария Шарапова одна из самых титулованных российских спортсменов. Она была первой ракеткой мира, а также пять раз победила в турнире Большого шлема на протяжение 2004-2014 годов. Кроме этого, Шарапова является рекордсменкой среди спортсменов по рекламным контрактам. Отметим, что в 2016 году Мария призналась, что употребляла запрещенный препарат, в результате чего на 15 месяцев была отстранена от игр Антидемпинговым комитетом. По возвращению в спорт Шарапова больше не смогла повторить свои предыдущие результаты. Возможно, именно это послужило причиной для решения спортсменки завершить карьеру.

Кстати, Шарапова задолго до завершения своей карьеры начала готовиться к своему будущему. В начале 2010-х она совместно с Джеффом Рубином основала кондитерский бренд Sugarpova. Это премиальные сладости от именитой спортсменки. В 2016 году Шарапова начала сотрудничать с польской компанией с целью запуска премиального шоколада.

Как известно, Мария Шарапова встречалась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, теннисистом Григором Димитровым, а также с баскетболистом Сашей Вуячичем, с которым она даже была помолвлена. С 2018 года Шарапова встречается с британским миллионером Александром Гилксом.

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