Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор МакГрегор не может быть его следующим соперником
Россиянин вспомнил об их первой встрече в октагоне, состоявшейся полтора года назад.
"Народ хочет увидеть продолжение того, что случилось в 2018 году, им нужна драма. Если вы спросите людей: "Кто победит?", то 99 процентов ответят, что я. Реванш стоит устраивать только ради большого шоу. В плане денег этот бой будет хорошим, в плане драмы – тоже. Но если мы будем говорить о поединке за звание чемпиона в легком весе, то Конор мне не подходит. Я беспокоюсь о своем наследии. Чтобы оно было достойным, я должен побеждать серьезных бойцов, должен драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми", – заявил Нурмагомедов в интервью TMZ.
К слову, Дэйна Уайт, глава UFC, рассказал, что реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора может случиться совсем скоро.
Это произойдет в том случае, если оба бойца победят в предстоящих поединках.
Хабиб Нурмагомедов должен защищать титул в поединке с Тони Фергюсоном в апреле.
«Если Конор побьет Ковбоя, а Хабиб – Тони, то мы увидим матч-реванш довольно скоро», – рассказал Уайт в интервью BT Sport.
Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.
Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.
Также Politeka писала, следующий бой Нурмагомедова: озвучены все варианты.