Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор МакГрегор не может быть его следующим соперником

Россиянин вспомнил об их первой встрече в октагоне, состоявшейся полтора года назад.

"Народ хочет увидеть продолжение того, что случилось в 2018 году, им нужна драма. Если вы спросите людей: "Кто победит?", то 99 процентов ответят, что я. Реванш стоит устраивать только ради большого шоу. В плане денег этот бой будет хорошим, в плане драмы – тоже. Но если мы будем говорить о поединке за звание чемпиона в легком весе, то Конор мне не подходит. Я беспокоюсь о своем наследии. Чтобы оно было достойным, я должен побеждать серьезных бойцов, должен драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми", – заявил Нурмагомедов в интервью TMZ.

К слову, Дэйна Уайт, глава UFC, рассказал, что реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора может случиться совсем скоро.

Это произойдет в том случае, если оба бойца победят в предстоящих поединках.

Хабиб Нурмагомедов должен защищать титул в поединке с Тони Фергюсоном в апреле.

«Если Конор побьет Ковбоя, а Хабиб – Тони, то мы увидим матч-реванш довольно скоро», – рассказал Уайт в интервью BT Sport.

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