По словам бойца, у жителей Украины кровь смешана, а настоящих украинцев в стране нет.

"Часть Украины множество лет переходила из одного подданства в другое. Австро-Венгрия, Россия и так далее. Там крови перемешаны. Какие угодно — но только не украинские. А у меня на поколений восемь все просматривается вглубь, до гайдамаков. Предъявляют же мне что-то люди, у которых папа венгр, а мама — украино-полька. Настоящий украинский язык не понимают. А я говорю на чистой мове Тараса Шевченко — а не на мове вот этих самых", - заявил он.

Кроме того, спортсмен уверен, что за использование российского языка в Украине могут быть проблемы.

"Будешь говорить по-русски — кто-то возмутится: "Ты охренел тут балакать на российской мове, ця мова заборонена", - признался боец.

Напомним, 5 лет назад, харьковчанин Алексей Олейник решил принять российское гражданство и считает, что президент РФ Владимир Путин ведет правильную политику.

Ранее мы сообщали, что в одной из школ Киева вспыхнул языковой скандал.

Детям обещали преподавание на украинском языке, а учитель информатики решил, что детям полезнее учить информатику на русском языке.

В школе такой инцидент объяснили тем, что ученики не поймут техническую терминологию на украинском на практике, где все говорят на русском языке.

Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры

Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик вышвырнул участницу АТО "за борт", фото.

Также Politeka писала, что киевлянку оскорбили и выгнали из маршрутки из-за украинского языка.