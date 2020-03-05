Известная украинская спортсменка стала прототипом для новой серии кукол Барби, которую посвятили международному женском дню

Об этом сообщает Politeka на пресс-службу компании кукол.

Так, фехтовальщица Ольга Харлан, которая является олимпийской призеркой, шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы, получила собственную уменьшенную копию. Серия носит название Role Models – ее начали выпускать два года назад.

Украинка является первой нашей соотечественницей, которая вошла в эту лимитированную коллекцию.

«Барби стремится показать девочкам огромные возможности и дать достойные примеры для подражания, чтобы вдохновить их на осуществление своей мечты. В качестве ключевой части нашей продолжающейся глобальной инициативы, проекта Dream Gap, мы знакомим девочек с историями женщин из всех слоев общества, чтобы показать им, что они могут стать кем угодно», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что юная шведка Стефани Мюлик тратит около 168 тысяч шведских крон (около 420000 грн, 17 тыс. долларов) в год на пластические операции, чтобы стать копией куклы Барби.

На этот путь она стала в 13 лет, когда захотела увеличить губы. С тех пор девушка регулярно пользуется услугами косметологов и пластических хирургов.

Девушка всегда стеснялась своего носа, поскольку ее парень однажды сказал ей, что он «портит ее красивую внешность». С тех пор Мюлик изменила не только нос, но и губы, подбородок, щеки, брови и зубы.

Ежемесячно шведка колола филлеры в губы. Она носит накладные ресницы и парики, а также каждый день делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы у нее была талия, как у куклы.

Напомним, девушка сделала несколько операций, чтобы стать Барби: «осталось удалить ребра», фото

Как сообщала Politeka, мужчина стал живой «куклой Барби»: фото последствий пластических операций

Также Politeka писала, что украинская «Барби» стала актрисой клубнички после пластических операций: фото 18+