Экс-боец смешанных единоборств Сидни Суини активно набирает популярность благодаря ролям в известных молодежных сериалах

Но многие знают девушку благодаря спортивным достижением. С 14 лет Суини начала заниматься MMA, а в 18 приняла участие в соревнованиях по грэпплингу, в котором ей противостояли парни из более высокой весовой категории.

В одном из интервью она рассказала, что заняла первое место на соревнованиях, и заверила, что они не поддавались.

Экс-боец MMA успешно ведет страницу в соцсетях - у Сидни более 1 млн. подписчиков. В профиле часто появляются откровенные фото, которые собирают тысячи лайков и сотни комментариев.

Ранее мы писали, что украинская чемпионка Дарья Белодед похвасталась фигурой в коротких шортах на отдыхе.

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела фурор серди своих подписчиков после того, как поделилась снимками с отдыха. На новых фото она позирует, оголив загорелые кубики на животе.

На фото 19-летняя спортсменка одета в белый топ и короткие шорты, а также в панаму и очки.

«Солнечная терапия», – подписала она снимки на фоне пальм.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.