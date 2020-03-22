В Италии от коронавируса скончался известный бизнесмен, бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс

Ему было 76 лет, поэтому он находился в группе риска. О его смерти сообщили итальянские СМИ. Известно, что Сансу стало плохо 17 марта. Его госпитализировали в больницу с высокой температурой и проблемами с дыханием. До этого у него больше недели держалась температура. 21 марта бизнесмен умер.

Как известно, Лоренсо Санс был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. При нем мадридский клуб дважды одерживал победу в Лиге чемпионов – в 1998 и 2000 годах. Примечательно, что до президентства Санса «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в далеком 1966 году. Такой рывок стал возможным, потому что проницательный бизнесмен стал привлекать в команду звездных игроков на свои деньги. Это и привело клуб к долгожданным победам.

Сам Санс сколотил состояние на недвижимости и строительстве. Так делали многие итальянские бизнесмены его возраста. Но всю жизнь Санс связывал с футболом, это была его страсть. В 2006 году он даже приобрел клуб Малага, президентство в котором доверил своему сыну. Кстати, два сына Санса, Пако и Фернандо были профессиональными футболистами.

Отметим, что коронавирус вовсю косит актеров и спортсменов. Известно, что вирус подхватили сразу несколько игроков туринского "Ювентуса", в том числе нападающий Пауло Дибала и его девушка. Кроме этого, коронавирусом заболели Том Хэнкс с женой, Ольга Куриленко, Идрис Эльба. У большинства из них болезнь проходит в легкой форме.

Тем временем, в мире зафиксировано более 307 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 13 тысяч людей умерло.

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