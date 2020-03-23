Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как проводит время на карантине
В одном из киевских супермаркетов спортсменка сделала шпагат, прямо во время покупок.
Бронзовая призерка поразила невероятной растяжкой, достав ногой бутылку воды с верхней полки.
"После такого я могу и не разогнуться прямо в супермаркете", - пошутил в комментариях под постом телеведущий Александр Педан.
Ранее мы писали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова похвасталась стройной фигурой в спортивном костюме.
Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На снимке Ризатдинова одета в спортивные лосины и топ. Одежда выгодно подчеркивает изгибы тела спортсменки и ее стройную фигуру. Несмотря на то, что гимнастка много занимается спортом, ее фигура все равно остается женственной.
«Основные качества, которым учит спорт: дисциплина, трудолюбие, самоотдача, концентрация, сила духа, ответственность, упорство, настойчивость, целеустремленность, лидерство», - написала девушка под фото.
Напомним, что Анна Ризатдинова приспустила платье и засветила главную гордость: "Вызывайте пожарных, срочно!".
Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова сверкнула роскошной фигурой в обтягивающем наряде: "Ого, как сочно".
Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова блеснула шикарными формами в черном латексе.