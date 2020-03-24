Бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который должен был состояться 18 апреля на UFC 249, перенесли

Как сообщил президент UFC Дана Уайт, уже известно место, где пройдет этот поединок, но называть его он пока не может, пишет MMAJunkie.

"Я знаю место, где пройдет бой. Но я пока не готов сказать вам об этом. Я знаю много вещей. Там не будет фанатов. Это будет закрытое мероприятие", - рассказал Уайт.

К слову, Тони Фергюсон опубликовал видео с тренировки, на котором показал приемы, которые планирует применить в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Им весело, они считают это игрой, смеются. Но теперь их запрут со мной в клетке. И на этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом", – подписал видеоролик Фергюсон.

Также мы писали, что Абдулманап Нурмагомедов в интервью сообщил, что сначала Хабибу нужно победить Тони Фергюсона.

«У Флойда 50 поединков и ноль поражений, он величайший чемпион в боксе, и он также хочет подраться с непобежденным чемпионом, которым является Хабиб. Сейчас у нас по плану Тони Фергюсон. Дайте нам с ним покончить, и после этого мы полгода поработаем с Ломаченко, а затем будет боксерский поединок. Только у нас есть одно условие: бой должен пройти 11 раундов по правилам бокса и 1 по ММА. Если Хабиб продержиться 11 раундов против величайшего чемпиона, то почему Мейвезеру не провести один раунд по правилам ММА?», - заявил отец Хабиба.

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