Украинская гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала фото, на котором она позирует в откровенном купальнике

Спортсменка опубликовала соблазнительное фото в Instagram.

На фото Анна позирует в серебристом купальнике в джакузи на фоне зимнего пейзажа.

Ризатдинова написала, что фото сделано спустя три месяца после родов.

Подписчики украинки обратили внимание на идеальную фигуру и засыпали ее комплиментами: "В прекрасном человеке... Прекрасно Всё", " Позитивная энергетика😍", " Идеальна!❤️", " Идеально иметь девушку такую,как вы:)".

Также мы писали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как проводит время на карантине.

В одном из киевских супермаркетов спортсменка сделала шпагат, прямо во время покупок.

Бронзовая призерка поразила невероятной растяжкой, достав ногой бутылку воды с верхней полки.

Ранее мы сообщали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова похвасталась стройной фигурой в спортивном костюме.

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На снимке Ризатдинова одета в спортивные лосины и топ. Одежда выгодно подчеркивает изгибы тела спортсменки и ее стройную фигуру. Несмотря на то, что гимнастка много занимается спортом, ее фигура все равно остается женственной.

«Основные качества, которым учит спорт: дисциплина, трудолюбие, самоотдача, концентрация, сила духа, ответственность, упорство, настойчивость, целеустремленность, лидерство», - написала девушка под фото.

Напомним, что Анна Ризатдинова приспустила платье и засветила главную гордость: "Вызывайте пожарных, срочно!".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова сверкнула роскошной фигурой в обтягивающем наряде: "Ого, как сочно".

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова блеснула шикарными формами в черном латексе.