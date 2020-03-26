Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает тренировки, несмотря на карантина из-за пандемии коронавируса

Как писала Politeka.net, ранее спортсменка выдала отличный результат на чемпионате мира, завоевав для Украины серебряную медаль в прыжках в длину, после чего, заслуженно отдохнув, приступила к подготовке к новому сезону.

Многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы активно тренируется и делится со своими поклонниками в Instagram яркими снимками.

Так, спортсменка опубликовала новое видео, подписав его "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".

Также недавно мы писали о том, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук порадовала фанатов пикантными фотографиями.

На своей страничке в Instagram спортсменка опубликовала фото с тренировки, на которых она демонстрирует свою подтянутую фигуру.

«Хороший день для следующего шага», — так подписала снимок чемпионка.

Подписчики пришли в восторг от фото Марины. «Прекрасная», «Вау», «Хорошая поза», — такие комментарии оставляли фанаты.

Отметим, что Марина является серебряной призеркой чемпионата Европы 2018 года, четырехкратной чемпионкой Украины и трехкратной чемпионкой Украины в помещении.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир: так выглядит совершенство.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке: совершенная красота.