Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук активно тренируется, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса

Спортсменка специализируется на прыжках в длину. Также легкоатлетка активно ведет свою страницу в Инстаграме, где показывает свои тренировки, соревнования и отдых.

На фото Марина Бех-Романчук всегда выглядит подтянутой, такой спортивной форме может позавидовать каждый.

"Не легкое время впереди ! Но я надеюсь что соревновательный сезон все таки состоится 🤞🏼", подписала Марина фотографию , на которой видно спортивную фигуру девушки.

Как писала Politeka.net, ранее спортсменка выдала отличный результат на чемпионате мира, завоевав для Украины серебряную медаль в прыжках в длину, после чего, заслуженно отдохнув, приступила к подготовке к новому сезону.

Многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы активно тренируется и делится со своими поклонниками в Instagram яркими снимками.

Так, спортсменка опубликовала новое видео, подписав его "NEVER stop ✋🏼 Enjoy....😌".

Подписчики пришли в восторг от фото Марины. «Прекрасная», «Вау», «Хорошая поза», — такие комментарии оставляли фанаты.

Напомним, Марина Бех-Романчук зажгла на корте, восхитив роскошными формами: жаркие фото красавицы.

Как сообщала Politeka, украинская легкоатлетка с божественным телом сводит с ума весь мир.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук похвасталась божественной фигурой на тренировке.