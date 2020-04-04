Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила архивным снимком с тренировки, где она демонстрирует безупречную фигуру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я скучаю по своему лучшему легкоатлетическому стадиону и жду, когда закончится карантин», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке спортсменка позирует на стадионе, демонстрируя элегантное и подтянутое тело. Не обошли стороной снимок и поклонники Бех-Романчук.

«Фантастика», «прекрасная женщина», «выглядишь невероятно!», «огонь!», «выглядишь секси», «хороший вид», «блин, да ты просто богиня», «красотка», - пишут они.

До этого мы писали, что легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила поклонников новыми фото в социальной сети

Ранее спортсменка выдала отличный результат на чемпионате мира, завоевав для Украины серебряную медаль в прыжках в длину.

Тем не менее многократная чемпионка Украины и призерша чемпионата Европы уже не раз доказывала, что может впечатлять не только своими спортивными достижениями.

Недавно очаровательная легкоатлетка приступила к подготовке к новому сезону, отправившись в теплые края. Свой тренировочный лагерь девушка проводит в Турции, откуда не забывает делиться со своими поклонниками яркими снимками.

Напомним, украинский спортсмен установил новый мировой рекорд.

Как сообщала Politeka, сборная Украины пополняет золотой запас на Кубке Европы.

Также Politeka писала, что украинцев наказали за медали, завоеванные в РФ.