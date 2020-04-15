Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина больше десяти лет вместе
В сети появились редкие фото жены Александра.
Благодаря шикарной и подтянутой фигуре Екатерина может себе позволить смелые наряды.
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К слову, украинский боксер Александр Усик раскрыл подробности личной жизни во время Великого поста
В частности, боксер расказал от чего воздерживается в это время.
«От чего я воздерживаюсь во время поста? От многих вещей. Воздерживаюсь от близости с женой. Но это должно прийти к обоим людям - и к жене, и к мужу. Если муж соблюдает пост, а жена требует от него супружеских обязательств, то их надо выполнять. Если вы вдвоем к этому пришли, то это маленькая победа.
Я слежу за своим языком, высказываниями. Все мы люди, бывает иногда сквернословие. Стараюсь не только во время поста, но в обиходе не использовать эти ненужные слова. Воздерживаюсь от тусовок, встреч, абсолютно ненужных посиделок и разговоров. Мягче надо становиться. Не только когда идет пост, а в любое время», - поделился Усик.
Напомним, что жена Усика без стеснения похвасталась шикарными формами.
Как сообщала Politeka, ранее жена экс-динамовца сняла все лишнее, засветив шикарные формы.
Также Politeka писала, что украинская легкоатлетка похвасталась божественной фигурой на тренировке.