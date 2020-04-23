Красивая и накачанная грудь - запросто, тем более с пользой для здоровья. Предлагаем посмотреть, чем себя занять во время изоляции

Как передает Politeka.net, на YouTube-канале Khomytskyi Pro предлагается 7 упражнений для груди в домашних условиях (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

Упражнение 1 - Отжимание со спины

Отлично включает в работу грудные мышцы, плечи, а также трицепсы. Выполняем три подхода по 12-13 выполнений.

Упражнение 2 - Силовое сжатие ладоней

Сжимаем сильно перед собой ладони, локти направлены в стороны, выпрямляем руки, а ладони, в свою очередь, все также максимально сжаты между собой на протяжении всего движения. Выполняем три подхода по 10-12 выполнений.

Упражнение 3 - Отжимание с колен

Сильно проработают ваш верхний плечевой пояс, грудь, плечи и трицепс. Выполнять три подхода по 10 отжиманий.

Упражнение 4 - Отжимания в негативную фазу

Главная цель - медленно опуститься, после чего, уперевшись коленями, возвращаемся в исходное положение. Выполнять 3 подхода по 10 повторений.

Упражнение 5 - Пружинистые движения руками назад

Руки в стороны ладонями вверх, выполняем пружинистые движения руками назад, при этом ощущаем растяжение грудных мышц, включение в работу спины, задней части плеч. Выполнять 3 подхода по 15-20 повторений.

Упражнение 6 - Активное разведение и сведение рук

В работу включаются грудные мышцы и передняя часть плеч. Выполнять 3 подхода по 20 повторений.

Упражнение 7 - Силовой упор ладоней в районе таза

Ладони размещены на тазовых костях со сторон, выполняем сдавливающие движения на одну секунду с последующим медленным расслаблением. Ощущаем как в работу включаются грудные мышцы. Выполнять 3 подхода по 15 повторений.

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