Красивая и накачанная грудь - запросто, тем более с пользой для здоровья. Предлагаем посмотреть, чем себя занять во время изоляции
Как передает Politeka.net, на YouTube-канале Khomytskyi Pro предлагается 7 упражнений для груди в домашних условиях (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).
Упражнение 1 - Отжимание со спины
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Отлично включает в работу грудные мышцы, плечи, а также трицепсы. Выполняем три подхода по 12-13 выполнений.
Упражнение 2 - Силовое сжатие ладоней
Сжимаем сильно перед собой ладони, локти направлены в стороны, выпрямляем руки, а ладони, в свою очередь, все также максимально сжаты между собой на протяжении всего движения. Выполняем три подхода по 10-12 выполнений.
Упражнение 3 - Отжимание с колен
Сильно проработают ваш верхний плечевой пояс, грудь, плечи и трицепс. Выполнять три подхода по 10 отжиманий.
Упражнение 4 - Отжимания в негативную фазу
Главная цель - медленно опуститься, после чего, уперевшись коленями, возвращаемся в исходное положение. Выполнять 3 подхода по 10 повторений.
Упражнение 5 - Пружинистые движения руками назад
Руки в стороны ладонями вверх, выполняем пружинистые движения руками назад, при этом ощущаем растяжение грудных мышц, включение в работу спины, задней части плеч. Выполнять 3 подхода по 15-20 повторений.
Упражнение 6 - Активное разведение и сведение рук
В работу включаются грудные мышцы и передняя часть плеч. Выполнять 3 подхода по 20 повторений.
Упражнение 7 - Силовой упор ладоней в районе таза
Ладони размещены на тазовых костях со сторон, выполняем сдавливающие движения на одну секунду с последующим медленным расслаблением. Ощущаем как в работу включаются грудные мышцы. Выполнять 3 подхода по 15 повторений.
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